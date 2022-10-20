Почти половина банков Киргизии перестали работать с картами системы «Мир»

Число отказавшихся от работы с картами системы «Мир» банков Киргизии за несколько дней выросло с двух до десяти. Всего в стране работают 23 организации, почти половина из них приостановила обслуживание карт российской платежной системы.
Два банка назвали причиной приостановки работы с картами «Мир» геополитическую ситуацию, еще два банка сослались на технические причины, показал опрос «Интерфакса».
Из 23 банков Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановили 10 организаций: «Бакай банк», «Доскредобанк», Банк Азии, «Демирбанк», Евразийский сберегательный банк, «Компаньон», «Кыргызстан», «Халык банк», «Айыл Банк», Кыргызско-Швейцарский банк.
Еще работающие с картами «Мир» банки делают это с ограничениями – некоторые позволяют только снимать наличные в банкоматах. О том, что банки Киргизии стали прекращать обслуживание карт «Мир», стало известно 18 октября – первыми работу с ними приостановили «Бакай банк» и «Доскредобанк».
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