Почти половина банков Киргизии перестали работать с картами системы «Мир»

Число отказавшихся от работы с картами системы «Мир» банков Киргизии за несколько дней выросло с двух до десяти. Всего в стране работают 23 организации, почти половина из них приостановила обслуживание карт российской платежной системы.

Два банка назвали причиной приостановки работы с картами «Мир» геополитическую ситуацию, еще два банка сослались на технические причины, показал опрос «Интерфакса».

Из 23 банков Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановили 10 организаций: «Бакай банк», «Доскредобанк», Банк Азии, «Демирбанк», Евразийский сберегательный банк, «Компаньон», «Кыргызстан», «Халык банк», «Айыл Банк», Кыргызско-Швейцарский банк.

Еще работающие с картами «Мир» банки делают это с ограничениями – некоторые позволяют только снимать наличные в банкоматах. О том, что банки Киргизии стали прекращать обслуживание карт «Мир», стало известно 18 октября – первыми работу с ними приостановили «Бакай банк» и «Доскредобанк».

Фото на обложке: pfr.gov