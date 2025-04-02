Россия возобновит авиасообщение с Абхазией в мае

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания «ЮВТ аэро», отметил глава Минтранса Роман Старовойт.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал Кириенко.

Запуск электропоезда. По его словам, с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом. «Три с небольшим часа [пути], 360 рублей — стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]», — подчеркнул первый замглавы АП.

Рейсы в Абхазию будет выполнять российская авиакомпания «ЮВТ аэро», заявил Старовойт. Он добавил, что возобновление авиасообщения «важно для развития экономического потенциала Абхазии».

В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.

Воздушная гавань Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Аэропорт закрылся в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия гавань могла принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года правительство Абхазии договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции аэропорта.

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