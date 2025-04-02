Россия возобновит авиасообщение с Абхазией в мае
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания «ЮВТ аэро», отметил глава Минтранса Роман Старовойт.
- Новости
«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал Кириенко.
Запуск электропоезда. По его словам, с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом. «Три с небольшим часа [пути], 360 рублей — стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]», — подчеркнул первый замглавы АП.
Рейсы в Абхазию будет выполнять российская авиакомпания «ЮВТ аэро», заявил Старовойт. Он добавил, что возобновление авиасообщения «важно для развития экономического потенциала Абхазии».
- В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.
- Воздушная гавань Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Аэропорт закрылся в 1993 году, во времена грузино-абхазской войны. До закрытия гавань могла принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки. В октябре 2023 года правительство Абхазии договорилось с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции аэропорта.
Фото на обложке: Vladimir Mulder / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 Вьетнам войдет в десятку туристических направлений у россиян — АТОР Туроператоры фиксируют «взрывной спрос» на фоне запуска прямых рейсов 30 марта 15:41
- 2 МАК назвал причину авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году Причиной крушения стали действия командира судна при его посадке 28 марта 21:06
- 3 Полностью импортозамещенный Superjet совершит первый полет в апреле Ранее состоялся первый полет SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 28 марта 13:16
- 4 Red Sea Airlines запустила рейсы из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх Полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам 18 марта 16:08