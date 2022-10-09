Китайских электрокаров и гибридов стало вдвое больше с прошлого года

Министерство общественной безопасности КНР опубликовало официальный отчет, согласно которому с января по сентябрь 2022 года число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии (NEV), а говоря проще – количество электрокаров и гибридов – в Китае почти удвоилось в годовом выражении.
Об этом стало известно информационной службе мобильного приложения «Россия-Китай: главное».
В новостном блоге уточняют:
- за первые девять месяцев 2022 года число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии достигло 3,71 млн единиц,
- это прирост на 98,48% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,
- это порядка 21,34% от общего числа новых зарегистрированных автомобилей в стране.
Таким образом, каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль в КНР работает на NEV.
Всего подобных автомобилей в Китае насчитывается 11,49 млн (это 3,65% от всех машин в стране).
Получается, что только в 2022 году Китай увеличил общее число электрокаров и гибридов в стране почти втрое, а год еще не завершен.
С учетом популярности китайских моделей у российских автомобилистов, эта новость могла бы означать и прирост числа купленных россиянами электрокаров и гибридов в будущих месяцах.
Но отечественный рынок сейчас находится в неоднозначной ситуации. С одной стороны, как пишет портал «Китайские автомобили», в сентябре 2022 года продажи машин опять упали (на 59,8% в сравнении с прошлым годом).
С другой стороны, в сравнении с летними месяцами текущего года продажи все-таки растут, и за счет «китайцев» в том числе.
И все же данные китайских производителей говорят о том, что в годовом исчислении наблюдается общее падение продаж.
При этом часть производителей перешла на квартальную подачу отчетности отраслевым регуляторам ввиду стремительных метаморфоз рынка.
Одновременно с этим в сентябре стало известно, что при участии белорусской компании SGP на рынке РФ могут появиться китайские электрокары BYD (вплоть до 150 тыс. моделей уже в 2023 году).
Все эти противоречивые данные не позволяют объективно оценить, как рост числа электрокаров и гибридов в КНР скажется на их присутствии на российском рынке.
Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash
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