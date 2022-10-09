Китайских электрокаров и гибридов стало вдвое больше с прошлого года

Министерство общественной безопасности КНР опубликовало официальный отчет, согласно которому с января по сентябрь 2022 года число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии (NEV), а говоря проще – количество электрокаров и гибридов – в Китае почти удвоилось в годовом выражении.

Об этом стало известно информационной службе мобильного приложения «Россия-Китай: главное».

В новостном блоге уточняют:

за первые девять месяцев 2022 года число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии достигло 3,71 млн единиц,

это прирост на 98,48% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,

это порядка 21,34% от общего числа новых зарегистрированных автомобилей в стране.

Таким образом, каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль в КНР работает на NEV.

Всего подобных автомобилей в Китае насчитывается 11,49 млн (это 3,65% от всех машин в стране).

Получается, что только в 2022 году Китай увеличил общее число электрокаров и гибридов в стране почти втрое, а год еще не завершен.

С учетом популярности китайских моделей у российских автомобилистов, эта новость могла бы означать и прирост числа купленных россиянами электрокаров и гибридов в будущих месяцах.

Но отечественный рынок сейчас находится в неоднозначной ситуации. С одной стороны, как пишет портал «Китайские автомобили», в сентябре 2022 года продажи машин опять упали (на 59,8% в сравнении с прошлым годом).

С другой стороны, в сравнении с летними месяцами текущего года продажи все-таки растут, и за счет «китайцев» в том числе.

И все же данные китайских производителей говорят о том, что в годовом исчислении наблюдается общее падение продаж.

При этом часть производителей перешла на квартальную подачу отчетности отраслевым регуляторам ввиду стремительных метаморфоз рынка.

Одновременно с этим в сентябре стало известно, что при участии белорусской компании SGP на рынке РФ могут появиться китайские электрокары BYD (вплоть до 150 тыс. моделей уже в 2023 году).

Все эти противоречивые данные не позволяют объективно оценить, как рост числа электрокаров и гибридов в КНР скажется на их присутствии на российском рынке.

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