В 2023 году на российских дорогах могут появиться китайские электрокары BYD

Китайские электрокары BYD могут появиться на российском рынке в 2023 году. Завозить машины в Россию планирует белорусская компания SGP, которая получила разрешение продавать электрокары на территории СНГ.

Квота на следующий год на Россиию и СНГ составляет 150 тыс. электрокаров, которые будут импортировать из Китая, сообщили «Ведомости».

SGP подала документы в Росстандарт на получение сертификата одобрения типа транспортного средства на три модели: седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и кроссовер Song Plus. В 2023 году компания намерена подать заявки еще по двум моделям — седан премиум-класса Han и кроссовер Tang.

Однако в предварительном прайс-листе SGP по моделям китайских электрокаров для российского рынка значатся восемь моделей. Цены на бюджетные Dolphin и Qin Plus варьируются в диапазоне от 1,95 млн до 2,46 млн рублей за первую и от 2,42 млн до 2,96 млн рублей за вторую модель.

В России могут появиться иранские марки автомобилей Iran Khodro и Saipa с моделями Tara и Shahin. За пять лет они могут занять до 10% авторынка.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном упрощенном порядке ввоза автомобилей из-за границы. Из обязательных требований убрали пункт об оснащении машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что к этому моменту производители «смогут перенастроить логистические цепочки».

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