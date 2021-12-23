Китайская Huawei выкупит бизнес-центр «Кантемировский» за 5 млрд рублей

Китайская компания Huawei выкупит бизнес-центр «Кантемировский» в Санкт-Петербурге за 5 млрд рублей для размещения центра исследований и разработки.

Выбор площадки в северной столице позволит компании получить налоговые льготы и упростит поиск кадров, сообщило издание «Коммерсантъ».

БЦ с офисами класса С продает бизнесмен Феликс Длин, бизнес-партнер совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева.

«Кантемировский» площадью 50 тыс. кв. м расположен в Петроградском районе. Эксперты уверены, что IT-корпорации придется вложиться в масштабный ремонт.

Ранее Huawei вела переговоры о покупке БЦ «Новоспасский» в Москве.

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Фото на обложке: pexels.com