Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления, сообщил «Известиям» глава компаний «Первая Группа» Алексей Порошин.
Китайскую валюту перестали принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.
Ограничения также ввели DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд банков с участием международного капитала.
По мнению собеседника издания, новые ограничения связаны с опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский назвал несколько способов для продолжения расчетов:
— через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае;
— с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране;
— через гонконгских партнеров.
Фото на обложке: Unsplash
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