Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления, сообщил «Известиям» глава компаний «Первая Группа» Алексей Порошин.

Китайскую валюту перестали принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Ограничения также ввели DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд банков с участием международного капитала.

По мнению собеседника издания, новые ограничения связаны с опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский назвал несколько способов для продолжения расчетов:

— через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае;

— с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране;

— через гонконгских партнеров.

Фото на обложке: Unsplash