В Россию намерены завезти китайский аналог ботокса

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость прав в 4–9 млн рублей. Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов предполагает, что потенциальные продажи «Лантокса» в России составят 2–3 млрд рублей в год.

«Лантокс» давно известен на российском рынке, но он никогда не занимал существенную долю рынка из-за «ряда недостатков», сообщила соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» и глава сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. Она считает, что препарат может занять заметную долю в России «только за счет демпинга».

С января 2024 года российские аптеки заработали 104,4 млн рублей от продажи 11,5 тыс. упаковок препаратов группы ботулотоксинов. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 123%. Одно из самых известных таких средств продается под брендом «Ботокс». Его производит компания Allergan (принадлежит американской Abbvie), которая два года назад прекратила поставки этого препарата в Россию.

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