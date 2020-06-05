Резидент «Сколково» научит японских школьников робототехнике и программированию

Правительство Японии включило компанию Robbo Japan — подразделение российской компании Robbo, резидента «Сколково» — в программу госсубсидирования. Оно выдилит $2 млн на создание в местных школах классов по робототехнике и программированию.

Начиная с 2020 года Япония активно развивает обучение техническим и точным предметам. Концепция STEM-образования (Science/Technology/Engineering/Mathematics) предполагает, что в школах особое внимание уделяется изучению науки, технологий, инженерного дела и математики. В них входят и программирование и робототехника — они стали обязательными предметами.

Robbo Japan поставит в японские школы оборудование и ПО для занятий по 3D-моделированию и печати, созданию роботов и электронных схем, программированию, изучения технологий «умного дома» и интернета вещей. Также компания предоставит планы уроков и обучит преподавателей.

Всего в 2020 году планируется обустроить классы в 200 школах, которые выберут на конкурсной основе. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии покроет 70% затрат, что составит около $2 млн, остальное — сама компания.

Еще в 2019 году Robbo победила в Fukuoka Startup Day, после которого запустила пилотные проекты в Японии, вышла на новый рынок и открыла здесь свое представительство. Несмотря на органичения из-за пандемии, в апреле 2020 года компания открыла онлайн-кружки робототехники в Фукуоке и Токио.

Сейчас подобные классы Robbo работают по всему миру — в России, Великобритании, США, Финляндии, Германии, Италии, Китае и других странах.

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