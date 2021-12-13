Группа «Ключавто» купит 100% акций автодилера «Рольф»

Группа компаний «Ключавто» приобретет 100% акций автодилера «Рольф». Об этом сообщила пресс-служба «Альфа-Банка», который выступил эксклюзивным финансовым консультантом «Ключавто». Стратегия дальнейшего развития предполагает проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

Сторонами подписана юридически обязывающая документация. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. Стратегия дальнейшего развития предполагает проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО «ГК «СБСВ-Ключавто». При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО «Рольф» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами.

Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и кредитом «Альфа-Банка». Банк заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательств объединенной компании.

Предполагается, что сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускорить внедренрие цифровых технологий в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.

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Фото на обложке: Wellnhofer Designs / Shutterstock



