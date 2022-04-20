Сделка по покупке группой «Ключавто» автодилера «Рольф» заморожена

Сделка по покупке группой компаний «Ключавто» 100% автодилера «Рольф» поставлена на паузу, сообщил директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Ожидалось, что она будет закрыта в первом квартале 2022 года.

«Сделка находится на паузе», — цитирует его ТАСС. Причины не уточняются.

Эту информацию также подтвердил РБК представитель «Ключавто», а один из источников издания уточнил, что причиной приостановки стала спецоперация на Украине.

В конце 2021 года стороны подписали юридически обязывающую документацию. Стратегия дальнейшего развития предполагала проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

Сделка должна была повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж и ускорить внедрение цифровых технологий.

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