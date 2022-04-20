Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сделка по покупке группой «Ключавто» автодилера «Рольф» заморожена

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сделка по покупке группой компаний «Ключавто» 100% автодилера «Рольф» поставлена на паузу, сообщил директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Ожидалось, что она будет закрыта в первом квартале 2022 года.

Сделка по покупке группой «Ключавто» автодилера «Рольф» заморожена

«Сделка находится на паузе», — цитирует его ТАСС. Причины не уточняются.

Эту информацию также подтвердил РБК представитель «Ключавто», а один из источников издания уточнил, что причиной приостановки стала спецоперация на Украине.

В конце 2021 года стороны подписали юридически обязывающую документацию. Стратегия дальнейшего развития предполагала проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

Сделка должна была повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж и ускорить внедрение цифровых технологий.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  2. 2 Заработок на российском рынке медиарекламы с учётом внешних обстоятельств: как поступать?
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Российскому бизнесу из-за санкций стоит задуматься о смене юрисдикции — EY
  5. 5 «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году
Russia Open Source IT Summit
Саммит для IT-бизнеса и разработчиков отечественного ПО. Участвуйте онлайн или офлайн
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ