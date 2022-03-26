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Корпорация МСП запустила онлайн-акселератор для проработки стратегии развития бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Корпорация МСП запустила бесплатную онлайн-программу для быстрорастущих компаний «МСП: Акселератор инноваций». Предприниматели смогут проработать вопросы стратегического развития, трансформации продукта, расширения рынков сбыта, оптимизации и масштабирования предприятия на фоне меняющейся экономики.

Корпорация МСП запустила онлайн-акселератор для проработки стратегии развития бизнеса

После прохождения акселератора у всех участников будет детально проработанная стратегия долгосрочного развития бизнеса, сообщает Корпорация МСП. На очном демо-дне в Москве предприниматели смогут представить свой проект потенциальным партнерам, инвесторам и заказчикам.

Корпорация также обещает предложить выпускникам акселератора программы льготного кредитования, лизинга и сопровождение в дальнейшем.

Подать заявку на участие можно до 12 апреля по ссылке. Программа акселератора рассчитана на 10 недель.

Условия участия:

  • малые и средние компании;
  • работают на рынке не менее четырех лет;
  • имеют в штате трех и более сотрудников на ключевых позициях;
  • обладают правами на результаты интеллектуальной деятельности;
  • показывают совокупный среднегодовой темп роста выручки не менее 10%.

Фото на обложке: Unsplash

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