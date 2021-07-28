Корпорация МСП обеспечит поручительствами до 85% от суммы кредита предпринимателей

Правительство и Корпорация МСП определили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса. Поручительства будут обеспечивать до 50% от суммы кредита, а по приоритетным направлениям кредитования — до 85%.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Корпорация предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, в пределах которых они будут формировать портфели кредитов малого и среднего бизнеса. Сумму лимитов еще предстоит определить.

Корпорация установит требования по охвату субъектов МСП мерами поддержки и по доле инвестиционных кредитов в структуре кредитного портфеля банка, обеспеченного поручительствами. Также один заемщик или группа связанных компаний не смогут совокупно привлечь поручительств на сумму более 1 млрд рублей.

«Доля крупных кредитов также будет ограничена, для того чтобы охватить кредитами как можно больше компаний, прежде всего микропредприятий. По нашим оценкам, у большинства МСП спрос на получение кредитов — до 30 млн рублей», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Процентная ставка по кредитам с поручительством может быть снижена за счет сокращения объема резервов, формируемых банком по клиентам. Также из-за уменьшения рисков по таким кредитам банки могут начать кредитовать тех, кого раньше не кредитовали. Кроме того, банкам может быть интересен зонтичный механизм предоставления поручительств с точки зрения наращивания кредитных портфелей и снижения процента отказов по кредитам, пишут «Ведомости».

В рамках пилотного проекта до конца текущего года будут заключены соглашения о предоставлении поручительств с тремя банками-партнерами. В 2022 году механизм продолжат тиражировать и подключат большее число банков.

Также в рамках механизма обсуждается установление лимита на потери на портфель (на вероятность банкротства заемщика) в размере 4,5%, при этом «Сбер» считает целесообразным установить его на уровне 6,5%.

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Фото: Unsplash