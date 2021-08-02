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Корпорация МСП создала карту, которая показывает влияние ограничительных мер на бизнес

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Корпорация МСП представила разработанную в тестовом режиме тепловую карту влияния ограничительных мер на бизнес по всей стране. Она должна стать основным инструментом быстрого реагирования как для корпорации, так и для региональных властей. Об этом говорится в сообщении КМСП.

Корпорация МСП создала карту, которая показывает влияние ограничительных мер на бизнес

В пресс-службе корпорации RB.ru сообщили, что пока карта действует в тестовом режиме и доступ к ней есть только у КМСП. Ожидается, что регионы получат доступ к карте в конце августа.

«В основе карты — статистика по обороту предпринимателей и соответствующему количеству экономически активного бизнеса МСП. Показатели ежедневно обновляются, что позволяет корпорации в режиме реального времени отслеживать ситуацию о состоянии бизнеса: где идет просадка по оборотам, где ужесточаются ограничения», — говорится в сообщении.

Анализ карты показал, что в тех регионах, где ограничения вводились резко и без предварительного обсуждения с бизнесом — оборот компаний существенно снижался и затем долго восстанавливался. В то время как в регионах, где было найдено общее компромиссное решение, бизнес восстановился намного быстрее.

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Фото: Unsplash

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