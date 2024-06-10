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Knauf получит опцион на обратный выкуп российского бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Knauf получит опцион на обратный выкуп российского бизнеса. Активы международной компании перейдут под управление менеджмента в РФ. Об условиях сделки рассказали в Минпромторге.

Knauf получит опцион на обратный выкуп российского бизнеса

Российский менеджмент международной компании Knauf получит в управление бизнес предприятия в РФ. Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По условиям сделки, компания Knauf в России перейдет к российскому менеджменту, при этом сама компания выплатит 15% от суммы сделки. Knauf будет владеть опционом, позволяющим провести обратный выкуп бизнеса в течение двух лет.

Евтухов предполагает, что правительственная комиссия одобрит сделку в июне 2024 года.

О намерении Knauf передать российский бизнес в руки его управленцев в РФ стало известно в апреле 2024 года. Сообщалось, что в сделку войдут все активы, в том числе по добыче сырья, производству и сбыту. 

Фото на обложке: Bjoern Wylezich / Shutterstock

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