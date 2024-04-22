Производитель стройматериалов Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту

Немецкий производитель стройматериалов Knauf планирует передать российский бизнес местным менеджерам. Об этом сообщает издание Merkur со ссылкой на материалы компании.
В них сообщается о «желании компании передать весь бизнес в России, в том числе добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для своих более чем 4 тыс. сотрудников».
В Knauf также отметили, что сделку должны одобрить российские власти.
В начале апреля немецкое издание Monitor сообщило, что Knauf выступала поставщиком материалов для проведения восстановительных работ в Мариуполе. Такой вывод сделали на основе фотографий со строительных площадок, где можно было заметить продукцию с логотипом Knauf.
В компании сообщили, что не поставляли строительные материалы из ЕС в России с момента начала российской спецоперации на Украине.
- Knauf работала в России более 30 лет. Свой первый актив в России Knauf купила в 1993 году, им стали акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее компания обзавелась заводами в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и других областях.
- На предприятиях Knauf производят гипсовые и цементные строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители и т.д. Также у компании есть горнодобывающие активы. Совокупно в стране у Knauf 14 производственных площадок.
Фото на обложке: Unsplash
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