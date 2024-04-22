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Производитель стройматериалов Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Немецкий производитель стройматериалов Knauf планирует передать российский бизнес местным менеджерам. Об этом сообщает издание Merkur со ссылкой на материалы компании.

Производитель стройматериалов Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту

В них сообщается о «желании компании передать весь бизнес в России, в том числе добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для своих более чем 4 тыс. сотрудников».

В Knauf также отметили, что сделку должны одобрить российские власти.

В начале апреля немецкое издание Monitor сообщило, что Knauf выступала поставщиком материалов для проведения восстановительных работ в Мариуполе. Такой вывод сделали на основе фотографий со строительных площадок, где можно было заметить продукцию с логотипом Knauf.

В компании сообщили, что не поставляли строительные материалы из ЕС в России с момента начала российской спецоперации на Украине.

  • Knauf работала в России более 30 лет. Свой первый актив в России Knauf купила в 1993 году, им стали акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее компания обзавелась заводами в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и других областях.
  • На предприятиях Knauf производят гипсовые и цементные строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители и т.д. Также у компании есть горнодобывающие активы. Совокупно в стране у Knauf 14 производственных площадок.

Фото на обложке: Unsplash

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