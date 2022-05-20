Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис онлайн-бухгалтерии «Кнопка» вышел на рынок Армении

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» в мае 2022 года вышел за рубеж, начав деятельность в Армении. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. Инвестиции в выход на новый рынок в «Кнопке» называть не стали.

Сервис онлайн-бухгалтерии «Кнопка» вышел на рынок Армении

Выбор Армении в «Кнопке» объясняют несколькими факторами: «Буквально за месяц кратно вырос спрос на регистрацию бизнеса в Армении. И мы быстро поняли, что российским предпринимателям очень сложно находить общий язык с рынком подобных услуг в Армении. Предприниматели привыкли к прозрачной работе, к хорошему сервису и быстрой реакции на свои запросы».

По словам представителя компании, релокация в большей степени затронула IT-сферу. «Там есть своя специфика, которую мы хорошо понимаем», — уверяют в сервисе.

Комплексное бухгалтерское обслуживание в Армении для ИП без сотрудников стоит 5 тыс. рублей в месяц, для ИП с сотрудниками и ООО — 10 тыс. рублей.

Расширяться на другие страны сервис сейчас не планирует, но рассматривает такую возможность в будущем. Конкретные страны в компании не назвали.

«Кнопка» появилась в 2014 году, в настоящее время является резидентом «Сколково». Головная компания предприятия находится на Кипре. По данным системы «Контур.Фокус», выручка «Кнопки» за 2021 год составила 284,4 млн рублей (рост на 10% по сравнению с 2020), чистый убыток — 12,7 млн рублей против прибыли в 2,5 млн в 2020 году.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
  2. 2 Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
  3. 3 10 стартапов из Армении, которые достигли успеха за рубежом
  4. 4 Куда идти стартапам в Армении
  5. 5 Импортозамещение в текущих реалиях: как отечественные компании выходят из ситуации
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

21 мая 2022

Taqadam Startup Accelerator

22 мая 2022

«Экспортеры 2.0»

Все ВОЗМОЖНОСТИ