Сервис онлайн-бухгалтерии «Кнопка» вышел на рынок Армении

Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» в мае 2022 года вышел за рубеж, начав деятельность в Армении. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. Инвестиции в выход на новый рынок в «Кнопке» называть не стали.

Выбор Армении в «Кнопке» объясняют несколькими факторами: «Буквально за месяц кратно вырос спрос на регистрацию бизнеса в Армении. И мы быстро поняли, что российским предпринимателям очень сложно находить общий язык с рынком подобных услуг в Армении. Предприниматели привыкли к прозрачной работе, к хорошему сервису и быстрой реакции на свои запросы».

По словам представителя компании, релокация в большей степени затронула IT-сферу. «Там есть своя специфика, которую мы хорошо понимаем», — уверяют в сервисе.

Комплексное бухгалтерское обслуживание в Армении для ИП без сотрудников стоит 5 тыс. рублей в месяц, для ИП с сотрудниками и ООО — 10 тыс. рублей.

Расширяться на другие страны сервис сейчас не планирует, но рассматривает такую возможность в будущем. Конкретные страны в компании не назвали.

«Кнопка» появилась в 2014 году, в настоящее время является резидентом «Сколково». Головная компания предприятия находится на Кипре. По данным системы «Контур.Фокус», выручка «Кнопки» за 2021 год составила 284,4 млн рублей (рост на 10% по сравнению с 2020), чистый убыток — 12,7 млн рублей против прибыли в 2,5 млн в 2020 году.

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