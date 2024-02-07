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Главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с Россией

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

Главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с Россией

По словам собеседников издания, менеджеры недавно уведомили клиентов о том, что банк прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами. Владелец одной из компаний сообщил, что из-за решения финансовой организации у его фирмы уже сорвалось несколько сделок.

«Ведомости» отмечают, что из-за остановки расчетов и наступившего китайского Нового года почти неминуем логистический коллапс: вывезти товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных. Газета утверждает, что Chouzhou — основной банк для российских импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и удобного географического расположения штаб-квартиры.

В январе госбанки Китая начали ограничивать финансирование клиентов из РФ. Причиной стали вторичные санкции США, которые накладывают ограничения на сотрудничество с подсанкционными лицами. Указ о вторичных санкциях президент США Джо Байден подписал в конце 2023 года. Документ наделяет американский Минфин полномочиями вводить ограничения против зарубежных банков в случае сотрудничества с Россией.

Фото на обложке: Adam Yee / Shutterstock

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