Группа рекламных компаний Kokoc Group вышла из состава акционеров агентства ArrowMedia, сообщили в пресс-службе группы. Владельцы ArrowMedia, в свою очередь, вышли из бизнесов Kokoc Group.

В компании не раскрыли детали сделки, однако сообщили, что решение связано со стратегическими планами группы и сопутствующей им трансформации. Она затронет внешние и внутренние бизнес-процессы и отразится на общем позиционировании компании.

По словам CEO Kokoc Group Александра Шокурова, сотрудничество с ArrowMedia помогало развивать индустрию на протяжении 10 лет. Несмотря на разделение, компании сохранят партнерские отношения, но смогут при этом полностью сосредоточиться на собственном развитии.

Как уточнил председатель совета директоров Kokoc Group Павел Юровицкий, в ближайшие годы группа нацелена на сотрудничество с технологическими компаниями на базе платформенной бизнес-модели. ArrowMedia, по его словам, обладает глубокой экспертизой.

В ArrowMedia отметили, что этот шаг даст новые возможности для стратегического развития обеих компаний.

В прошлом месяце Kokoc Group запустила инвестиционную компанию. С ее помощью группа будет рассматривать проекты, которые смогут присоединиться к группе или же развиваться самостоятельно, но в содействии со стороны группы.

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