Маркетинговая группа Коkос Group создала инвестиционную компанию

Группа маркетинговых компаний Коkос Group запустила инвестиционную компанию. Проект получил название ВИИК, или «Вертикально интегрированная инвестиционная компания». Об этом RB.RU сообщил представитель Коkос Group.

С помощью ВИИК Коkос Group будет рассматривать проекты, которые впоследствии смогут присоединиться к группе или же развиваться самостоятельно, но в содействии со стороны группы.

На три года работы инвестиционной компании Коkос Group выделила 1 млрд рублей. Бюджет на 2024 год составляет около 350 млн рублей. Источник финансирования — реинвестиции, заработанные группой компаний.

Коkос Group заинтересована в доле 70–80% в каждом проекте.

«В первую очередь интересно сотрудничать с проектами, связанными с оптимизацией трафика, CPA-сетями, независимыми веб-мастерами, инфлюенс-маркетингом, CRM-системами, SMS и e-mai-рассылкой», — сообщил руководитель ВИИК Эдуард Цинкер, слова которого приводятся в сообщении.

Развитие ВИИК — один из инструментов Kokoc Group на пути трансформации в международную платформу, которая объединит поставщиков продуктов и технологий для экспертного решения задач бизнеса со всего мира, добавил ее представитель.

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