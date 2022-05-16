Объединяющая маркетинговые компании Kokoc Group провела свою крупнейшую M&A-сделку

Группа маркетинговых компаний Kokoc Group, куда входят более 20 агентств и онлайн-сервисов, купила 80% акций агентства CRM-маркетинга Out of Cloud. Это крупнейшая инвестиция в M&A истории Kokoc Group, сообщил ее представитель.
Цель сделки — усиление направления CRM-маркетинга, представленного в продуктах performance-агентства Profitator (входит в Kokoc Group), и масштабирование бизнеса обеих сторон.
По данным источников, близких к сторонам сделки, покупка обошлась Kokoc Group в $2 млн.
В Kokoc Group рассчитывают, что сделка приведет к росту выручки обеих сторон. Profitator сможет наращивать экспертизу в продукте, а Out of Cloud получит возможность быстрее развиваться и увеличивать клиентский портфель за счет базы клиентов Kokoc Group.
Kokoc Group работает на рынке интернет-маркетинга с 2004 года, в группу входят более 20 агентств и онлайн-сервисов. Kokoc предлагает клиентам более 70 продуктов для продвижения бизнеса: от разработки и продвижения сайта до сложных омниканальных историй с привязкой к бизнес-показателям.
Фото на обложке: Unsplash
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