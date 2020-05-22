Kokoc Group выделит 500 млн рублей на поддержку digital-предпринимателей

Kokoc Group совместно с инвестиционным банком Aspring Capital и фондом CapMan выделят 500 млн рублей на поддержку digital-отрасли. Об этом говорится в сообщении Kokoc.

Цель программы — оказать финансовую и экспертную помощь ИТ-проектам, пострадавшим в условиях пандемии и не получившим поддержки от государства: digital-агентствам и сервисам, стартапам с аудиторией и с MVP, а также предпринимателям-одиночкам, создающим продукты в цифровой среде.

В первую очередь помощь будет оказана проектам, которые оказались в сложной ситуации из-за снижения рекламных бюджетов клиентов и спроса в целом, а также перспективным стартапам, чье развитие ограничено из-за недостатка денег или управленческой экспертизы.

Для участия в программе на первом этапе необходимо заполнить заявку на сайте, указав данные о бизнесе и трудностях, с которыми он столкнулся. После сбора и оценки проектов, эксперты помогут составить программу выхода из сложной ситуации и посткризисного роста.

Что получат предприниматели:

Деньги. Kokoc Group и фонд CapMan выберут агентства и проекты, которые получат деньги на развитие своих продуктов.

Kokoc Group и фонд CapMan выберут агентства и проекты, которые получат деньги на развитие своих продуктов. Консультации. Для каждого проекта сформируют рекомендации, чек-листы и документы, которые помогут бизнесу.

Для каждого проекта сформируют рекомендации, чек-листы и документы, которые помогут бизнесу. Продвижение. Сервисы от разработки сайтов до CPA.

Сервисы от разработки сайтов до CPA. Специалистов. Компания выступит аутсорс-ресурсом для клиентов других агентств.

Kokoc Group объединяет 30 агентств и сервисов, работающих в области интернет-маркетинга. С 2017 года работает с фондом CapMan.

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