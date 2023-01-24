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Маркетинговая группа Kokoc Group купила сервис решений для e-commerce и маркетплейсов ZoneSmart

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Группа маркетинговых компаний Kokoc Group купила сервис технологических решений в области e-commerce и маркетплейсов ZoneSmart. Об этом RB.RU сообщил представитель Kokoc Group.

Маркетинговая группа Kokoc Group купила сервис решений для e-commerce и маркетплейсов ZoneSmart

Сумма сделки составит до 140 млн рублей и будет зависеть от результатов работы ZoneSmart в ближайшие два года. В январе 2023 года Коkос Group приобрела 95% долей сервиса. ZoneSmart представляет собой платформу для многоканальной онлайн-торговли в режиме одного окна.

«В текущих реалиях наблюдается тренд к постепенному увеличению доли компаний, которым требуется комплексное обслуживание в рамках электронной торговли, в частности — маркетплейсов. Это связано с тем, что при увеличении количества используемых агрегаторов, растет и потребность в профессиональных сервисах по их работе с ними. Только в 2022 году среднее количество аккаунтов маркетплейсов на одного продавца составляло 1,4», — сообщили в Kokoc Group.

За счет синергии с ZoneSmart группа рассчитывает нарастить базу клиентов и расширить бизнес, а также запустить отдельное направление, в рамках которого интегратор будет управлять онлайн-продажами под ключ.

По словам CEO ZoneSmart Артема Косилова, сервис делает фокус на малый и средний бизнес, в то время как Коkос Group работает с крупными клиентами. Партнерство позволит получить обеим сторонам доступ к новой аудитории.

Kokoc Group работает на рынке интернет-маркетинга с 2004 года, в группу входят более 20 агентств и онлайн-сервисов. Kokoc предлагает клиентам более 70 продуктов для продвижения бизнеса: от разработки и продвижения сайта до сложных омниканальных историй с привязкой к бизнес-показателям.

По данным системы «Контур.Фокус», ZoneSmart (ООО «Зонсмарт») основана в 2019 году, выручка компании по итогам 2021 года составила 80,3 млн рублей, чистый убыток — 4,8 млн рублей. 

После объединения компания в 2023 году рассчитывает увеличить количество клиентов в 3 раза и нарастить прибыль до 130 млн рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

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