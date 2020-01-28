Mail.ru Group показала макет своей «умной» колонки — «Капсулы»

Rusbаse направил запрос в Mail.ru Group и ознакомился с означенными материалами. Как рассказали представители группы, это «неопубликованные макеты».



Фото: пресс-служба Mail.ru Group



«Капсула» позиционируется как «акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве». В Mail.ru подтвердили информацию ТАСС, что колонка будет выпущена в двух цветах: светло-сером и черном. На нее можно будет оформить предзаказ.



В Mail.ru не раскрыли подробностей о дате выхода девайса или его цене.



При этом RNS со ссылкой на источник в Mail.ru сообщает, что вероятно, она появится на рынке уже в начале марта. Цена «Капсулы», по словам собеседника издания, будет ниже стоимости «умной» колонки «Яндекса».



О том, как будет выглядеть колонка пользователи уже могли узнать в конце 2019 года из новогоднего ролика группы. Однако тогда в Mail.ru не сообщали какие-либо подробности о гаджете.

