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Mail.ru Group показала макет своей «умной» колонки — «Капсулы»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Умная колонка Mail.ru Group будет называться «Капсула», и в нее будет встроен голосовой помощник «Маруся». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Mail.ru Group показала макет своей «умной» колонки — «Капсулы»

Rusbаse направил запрос в Mail.ru Group и ознакомился с означенными материалами. Как рассказали представители группы, это «неопубликованные макеты».

Фото: пресс-служба Mail.ru Group

«Капсула» позиционируется как «акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве». В Mail.ru подтвердили информацию ТАСС, что колонка будет выпущена в двух цветах: светло-сером и черном. На нее можно будет оформить предзаказ.

В Mail.ru не раскрыли подробностей о дате выхода девайса или его цене.

При этом RNS со ссылкой на источник в Mail.ru сообщает, что вероятно, она появится на рынке уже в начале марта. Цена «Капсулы», по словам собеседника издания, будет ниже стоимости «умной» колонки «Яндекса».

О том, как будет выглядеть колонка пользователи уже могли узнать в конце 2019 года из новогоднего ролика группы. Однако тогда в Mail.ru не сообщали какие-либо подробности о гаджете.

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