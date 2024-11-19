«Коммерсантъ» узнал о планах «Авито» предлагать покупателям страховки

Сервис по размещению объявлений «Авито» планирует запуск страхового направления по принципу продажи партнерских продуктов за комиссию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке.
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Страховки предлагается продавать по посреднической модели — за размещение услуг по страхованию площадка будет взимать с партнеров комиссию. Страховые, в свою очередь, смогут охватить большую аудиторию при условии, что у маркетплейса будет эффективное продвижение страховых продуктов, заявили собеседники издания.
В компании заявили, что сотрудничество со страховыми организациями уже идет по линии «Авито Путешествий», в «Авито Услугах» переговоры со страховой пока что не ведутся. Пресс-служба сервиса подчеркнула, что в компании идет «тестирование различных гипотез по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».
Маркетплейсы и классифайды, схожие с «Авито», видят в страховках дополнительный источник финансовой прибыли через новый источник лидогенерации, отметила в разговоре с «Ъ» руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. По мнению собеседников газеты, «Авито» сможет брать комиссию до 40%.
«Авито» не первый маркетплейс, который пытается выйти на рынок страхования. Так, в сентябре этого года Ozon на базе «Ozon Страхование» разработал страховой полис для транспортных компаний по модели white label. Страховка покрывает убытки, возникающие в связи с утратой или повреждением груза, а рассмотрение страховых случаев на сумму до 500 тыс. рублей проводится онлайн.
В начале октября стало известно о планах «Яндекса» по развитию страхового направления. По словам собеседников издания, компания активно набирает специалистов и ищет страховую компанию для приобретения и интеграции в собственную экосистему.
Фото на обложке: Mehaniq /
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