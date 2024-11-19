«Коммерсантъ» узнал о планах «Авито» предлагать покупателям страховки

Сервис по размещению объявлений «Авито» планирует запуск страхового направления по принципу продажи партнерских продуктов за комиссию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке.

Страховки предлагается продавать по посреднической модели — за размещение услуг по страхованию площадка будет взимать с партнеров комиссию. Страховые, в свою очередь, смогут охватить большую аудиторию при условии, что у маркетплейса будет эффективное продвижение страховых продуктов, заявили собеседники издания.

В компании заявили, что сотрудничество со страховыми организациями уже идет по линии «Авито Путешествий», в «Авито Услугах» переговоры со страховой пока что не ведутся. Пресс-служба сервиса подчеркнула, что в компании идет «тестирование различных гипотез по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».

Маркетплейсы и классифайды, схожие с «Авито», видят в страховках дополнительный источник финансовой прибыли через новый источник лидогенерации, отметила в разговоре с «Ъ» руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. По мнению собеседников газеты, «Авито» сможет брать комиссию до 40%.

«Авито» не первый маркетплейс, который пытается выйти на рынок страхования. Так, в сентябре этого года Ozon на базе «Ozon Страхование» разработал страховой полис для транспортных компаний по модели white label. Страховка покрывает убытки, возникающие в связи с утратой или повреждением груза, а рассмотрение страховых случаев на сумму до 500 тыс. рублей проводится онлайн.

В начале октября стало известно о планах «Яндекса» по развитию страхового направления. По словам собеседников издания, компания активно набирает специалистов и ищет страховую компанию для приобретения и интеграции в собственную экосистему.