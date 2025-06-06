«Коммерсантъ» узнал о планах «Ленты» приобрести гипермаркеты «Магнит»

Сеть супермаркетов «Магнит» принимает решение о снижении количества гипермаркетов в пользу более компактных форматов. По данным «Коммерсанта», основной потенциальный покупатель гипермаркетов «Магнит» — сеть «Лента», которая демонстрирует положительную динамику, несмотря на замедление роста сегмента.

В настоящее время детали возможной сделки остаются неизвестными, в том числе, будет ли включена в нее вся сеть или только часть гипермаркетов. Один из источников утверждает, что «Магнит» рассматривает возможность полного избавления от крупных форматов, включая супермаркеты.

«Магнит», основанный Сергеем Галицким в 1994 году и сейчас имеющий около 30 тыс. магазинов в России, планирует увеличить количество «магазинов у дома» и ультрамалых «Заряд от Магнита». За прошлый год выручка компании возросла на 19% до 3,04 трлн рублей, однако чистая прибыль сократилась на 24,4% до 50 млрд рублей. В то же время «Лента», контролируемая «Севергрупп» Алексея Мордашова, показала рост выручки на 44,2% до 883,3 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла до 22,5 млрд рублей тогда как годом ранее наблюдался убыток в размере 2,63 млрд..

Согласно аналитикам Infoline, интерес к гипермаркетам в целом снижается, из-за чего ритейлерам сложнее удерживать клиентов. Темпы роста в сегменте гипермаркетов в денежном выражении могут замедлиться на 2% до 5,2%. Тем не менее для «Ленты» покупка гипермаркетов «Магнита» открывает возможности расширения присутствия в регионах без необходимости создавать новые торговые объекты.

В апреле Русбейс писал, что «Лента» в 2025 году планирует открыть не менее 1 тыс. новых магазинов. В I квартале группа открыла 212 магазинов у дома и 57 магазинов формата дрогери (магазин-дискаунтер в формате самообслуживания у дома).

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