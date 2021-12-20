«Коммерсантъ» узнал о планах «Росатома» купить долю в AT Consulting

Издание «Коммерсантъ» сообщило о планах госкорпорации «Росатом» приобрести IT-интегратора AT Consulting, занимающегося проектами цифровизации для нужд государственного сектора.
В ходе due diligence компания получила оценку в 10-12 млрд рублей. «Росатом» интересует доля, пишет издание.
Юридическое лицо AT Consulting — ООО «ЭйТи Консалтинг». Его выручка за 2020 год составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 842,6 млн рублей. Компания — активный участник госзакупок. За все время работы она заключила контракты на 18,8 млрд рублей.
AT Consulting участвовала в создании «Электронного правительства», системы «Одного окна» для МФЦ, интеллектуальной системы для МВД. Одна из последних закупок, которую выиграл интегратор, касается информационного обеспечения централизованного учета оружия, удалось выяснить RB.RU.
100% в ООО принадлежат АО «Группа Эйти», акциями которого на паритетных началах владеют Сергей Шилов и Дмитрий Потапов. АО принадлежат ООО «Р.Т Решения», ООО «Философия.ИТ», ООО «Тектус.ИТ», ООО «ЭйТи Сибирь» и ООО «ЭйТи Сервис».
Официально стороны сделку не комментируют.
Ранее «Росатом» уже покупал активы в области цифровизации. В марте 2021 года госкорпорация получила за 2 млрд рублей ЦОД Xelent. В декабре стало известно, что «Росатом» собирается купить долю в АО «МЦСТ», которое разрабатывает процессоры «Эльбрус». Вся компания оценивается в 5-7 млрд рублей.
По мнению опрошенных изданием экспертов, выход «Росатома» на внешний рынок уничтожит конкуренцию, так как бюджет у госкорпорации бесконечный. Покупка активов минимизации собственных трат на цифровизацию. В итоге в «Росатоме» могут замахнуться на создание IT-экосистемы.
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Фото на обложке: Unsplash
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