Компании пересобрали пакеты льгот для сотрудников: теперь на первом месте обучение и медицина
Льготы в 2025-м на российском рынке труда меняют фокус
Работодатели в России перестраивают систему бонусов: в приоритете — здоровье сотрудников и материальная помощь. По данным SuperJob, растёт число компаний, готовых оплачивать ДМС, питание и путёвки, тогда как беспроцентные ссуды и доплаты к отпуску уходят в прошлое. Корпоративный пакет становится инструментом конкуренции за людей, а не набором «приятных мелочей».
Обучение как главный бонус
По данным исследования SuperJob, проведённого в августе 2025 года, самой распространённой льготой остаётся корпоративное обучение. Его включают в пакеты 54% компаний. Для бизнеса это не жест доброй воли, а вынужденная мера: дефицит кадров заставляет нанимать людей «впрок» и доучивать уже внутри.
Корпоративные мероприятия и подарки к праздникам — в арсенале каждой второй компании. Материальную помощь предоставляют 45% работодателей. Треть фирм закрывает расходы сотрудников на мобильную связь и интернет.
Медицина вместо займов
Главный рост фиксируется в медицинских льготах: полис ДМС теперь дают 23% работодателей. Льготные путёвки и компенсация питания тоже стали встречаться чаще — рост на 5 п.п. по сравнению с концом 2024 года. Фитнес оплачивают 3% компаний против прошлогодних единиц.
При этом компании стали осторожнее с займами: беспроцентные ссуды выдают на 6 п.п. реже. Логика проста: бизнесу самим деньги обходятся слишком дорого. Минусуют и доплаты к отпускным выплатам — их стало на 4 п.п. меньше.
Что остаётся в пакете
- Корпоративные скидки на продукты и услуги — у каждой четвертой компании.
- Доставка сотрудников на работу за счёт компании — в 18%.
- Оплаченный проездной для транспорта — в 11%.
- Компенсация аренды жилья — в 16%.
- Дополнительные дни отпуска сверх ТК — в 12%.
Деньги теперь через помощь
С декабря 2024-го заметно выросла готовность бизнеса помогать напрямую: материальную помощь декларируют на 9 п.п. больше компаний, чем полгода назад. Это вторая по значимости динамика после медицинских бонусов.
Контекст
По сути, бизнес пересчитал математику: лечить и учить выгоднее, чем терять людей. ДМС и корпоративное обучение становятся страховкой против текучки и кадрового голода.
