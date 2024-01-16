Компания Web3 Tech объявила об изменении стратегии

Разработчик в области блокчей-технологий и продуктов компания Web3 Tech объявила о расширении продуктового портфеля и запуска новой платформы Econcrete. Платформа представляет собой систему для прогнозирования и контроля производства цемента и бетона, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.
Econcrete стала первым проектом в измененной стратегии Web3 Tech. По словам представителя компании, ее использование позволит производителям бетона и цемента снизить выбросы углекислого газа на 50%. В настоящее время компания тестирует пилот, полноценный запуск запланирован на вторую половину 2025 года.
Глобально Web3 Tech меняет вектор, начиная с текущего года. Компания сосредоточится на создании решений и сервисов на основе технологий машинного обучения, промышленного обучения и больших данных.
По словам генерального директора Web3 Tech Артема Калихова, в условиях санкций освободились те ниши, в которых ранее лидерство принадлежало крупным западным игрокам. Сегодня, полагает Калихов, для крупных компаний и стартапов на российском рынке появились новые возможности.
«С этого года Web3 Tech начинает активно работать не только с блокчейн-компетенциями, но также и с другими востребованными технологиями и направлениями – машинным обучением, предиктивной аналитикой, кибербезопасностью и т.д.», — поделился планами Калихов и добавил, что это будет самая крупная трансформация компании за пять лет работы.
Ранее летом разработчик объявил о планах закрепиться на рынке Африки. Компания собирается продвигать свои продукты на континенте и развивать местных IT-специалистов.
Фото на обложке: Jirsak /
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