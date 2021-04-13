После рекордного штрафа: состояние основателя Alibaba за день выросло на $2,3 млрд

После завершения расследования властей КНР в отношении гиганта онлайн-торговли и наложении на компанию штрафа в размере $2,78 млрд, котировки Alibaba на Нью-Йоркской бирже подскочили на 9,3%, а её владелец Джек Ма стал богаче на $2,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

После объявления регуляторов КНР о том, что расследование по Alibaba завершено, инвесторы ринулись скупать акции компании, тем самым разогнав их курс почти на 10%. Состояние основателя Alibaba Джека Ма таким образом увеличилось, по оценкам Bloomberg, до $52,1 млрд, что поставило его на 25 строчку индекса миллиардеров издания.

Сегодня Джек Ма занимает третью строчку в списке богатейших людей Китая, уступая владельцу компании по производству воды Nongfu Spring Чжуну Шаньшаню и главе Tencet Пони Ма.

Ранее регулятор КНР оштрафовал Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства: компания диктовала условия, не дающие потребителю права выбора, а партнёров принуждала отказываться от сотрудничества со своими конкурентами.

Сумма штрафа стала рекордной для Китая – $2,78 млрд, что составляет 4% от объема продаж Alibaba в Китае. При этом по действующему законодательству власти КНР имели право выписать штраф в размере 10% от объема продаж.

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