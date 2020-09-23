«Санофи» и «Сколково» ищут медицинские стартапы
Лаборатория развития стартапов «Санофи» и «Сколково» ищет технологические проекты из сферы здравоохранения. Фармацевтическая компания готова запустить пилоты с перспективными стартапами и вложить в них 250 млн рублей. Заявки принимаются до 11 октября.
Принять участие могут юридические лица или ИП с собственной разработкой, командой, а также готовым продуктом или работающим прототипом, который можно вывести на российский и зарубежные рынки.
Организаторам конкурса интересны решения для пациентов, профессионального сообщества, сбора и анализа данных из следующих сфер:
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- сахарный диабет;
- онкология;
- иммунология;
- редкие заболевания;
- рассеянный склероз;
- вакцины.
С 12 по 21 октября эксперты отберут 20 проектов. В полуфинал выйдут 10 медицинских стартапов, которые пройдут акселерационную программу и представят свои решения на демо-дне. Лучшие получат финансирование и запустят пилоты вместе с компанией «Санофи».
Узнать правила участия и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Nana_studio / Shutterstock
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