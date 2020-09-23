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«Санофи» и «Сколково» ищут медицинские стартапы

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Лаборатория развития стартапов «Санофи» и «Сколково» ищет технологические проекты из сферы здравоохранения. Фармацевтическая компания готова запустить пилоты с перспективными стартапами и вложить в них 250 млн рублей. Заявки принимаются до 11 октября.

«Санофи» и «Сколково» ищут медицинские стартапы

Принять участие могут юридические лица или ИП с собственной разработкой, командой, а также готовым продуктом или работающим прототипом, который можно вывести на российский и зарубежные рынки.

Организаторам конкурса интересны решения для пациентов, профессионального сообщества, сбора и анализа данных из следующих сфер:

  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • сахарный диабет;
  • онкология;
  • иммунология;
  • редкие заболевания;
  • рассеянный склероз;
  • вакцины.

С 12 по 21 октября эксперты отберут 20 проектов. В полуфинал выйдут 10 медицинских стартапов, которые пройдут акселерационную программу и представят свои решения на демо-дне. Лучшие получат финансирование и запустят пилоты вместе с компанией «Санофи».

Узнать правила участия и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Nana_studio / Shutterstock

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