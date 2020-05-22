«Санофи» и «Сколково» запустили лабораторию развития стартапов
Компания «Санофи» и фонд «Сколково» запустили лабораторию развития стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения. Проекты смогут запустить пилот с «Санофи». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Эксперты «Санофи» и «Сколково» вместе с авторами стартапов будут:
- оптимизировать текущие бизнес-процессы проектов;
- запускать инструменты по сбору и анализу данных;
- находить инновационные решения для пациентов, партнеров и сотрудников «Санофи». Решения в дальнейшем могут быть масштабированы на международном уровне.
«Лаборатория развития стартапов станет "взлетной полосой" для быстрого запуска инновационных проектов и позволит "Санофи" в короткий срок одобрять и реализовывать новые решения», — рассказали в компании.
Стартапы смогут:
- запустить пилот,
- получить финансирование,
- поработать с экспертами.
Этап разработки и одобрения проектов с экспертами «Санофи» будет занимать до 30 дней, воплощение инновационных идей в жизнь — до 90 дней, пообещали в компании.
Приоритетные направления: решения для пациентов, профессионального сообщества, бизнеса, сбора и анализа данных.
Критерии отбора проектов:
- ценность для бизнеса «Санофи»;
- потенциал масштабирования в России и других странах;
- зрелый проект с готовым прототипом или уже работающим продуктом;
- соответствие приоритетным направлениям работы и терапевтическим решениям компании;
- следование этическим принципам честного ведения бизнеса.
«Санофи» разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов. По собственным данным, компания насчитывает больше 100 тысяч сотрудников в 100 странах мира. В России «Санофи» работает на протяжении 45 лет.
Фото: Keitma / Shutterstock
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