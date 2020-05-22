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«Санофи» и «Сколково» запустили лабораторию развития стартапов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Компания «Санофи» и фонд «Сколково» запустили лабораторию развития стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения. Проекты смогут запустить пилот с «Санофи». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

«Санофи» и «Сколково» запустили лабораторию развития стартапов

Эксперты «Санофи» и «Сколково» вместе с авторами стартапов будут:

  • оптимизировать текущие бизнес-процессы проектов; 
  • запускать инструменты по сбору и анализу данных;
  • находить инновационные решения для пациентов, партнеров и сотрудников «Санофи». Решения в дальнейшем могут быть масштабированы на международном уровне.

«Лаборатория развития стартапов станет "взлетной полосой" для быстрого запуска инновационных проектов и позволит "Санофи" в короткий срок одобрять и реализовывать новые решения», — рассказали в компании.

Стартапы смогут:

  1. запустить пилот,
  2. получить финансирование,
  3. поработать с экспертами.

Этап разработки и одобрения проектов с экспертами «Санофи» будет занимать до 30 дней, воплощение инновационных идей в жизнь — до 90 дней, пообещали в компании.

Приоритетные направления: решения для пациентов, профессионального сообщества, бизнеса, сбора и анализа данных. 

Критерии отбора проектов:

  • ценность для бизнеса «Санофи»;
  • потенциал масштабирования в России и других странах;
  • зрелый проект с готовым прототипом или уже работающим продуктом;
  • соответствие приоритетным направлениям работы и терапевтическим решениям компании;
  • следование этическим принципам честного ведения бизнеса.

«Санофи» разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов. По собственным данным, компания насчитывает больше 100 тысяч сотрудников в 100 странах мира. В России «Санофи» работает на протяжении 45 лет.

Фото: Keitma / Shutterstock

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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