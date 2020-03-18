Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Предприниматели рассказали о мотивации для участия в бизнес-конкурсах

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Участие в премиях для предпринимателей помогает в развитии бизнеса, поиске партнеров и решении проблем. Об этом говорят результаты опроса участников конкурса «Прорыв года-2019», с которыми ознакомился Rusbase. 

Предприниматели рассказали о мотивации для участия в бизнес-конкурсах

Опрос участников конкурса проводил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. 

Согласно результатам, средний возраст участника конкурсов для предпринимателей — 39 лет. Среди конкурсантов равное соотношение женщин и мужчин — 48% и 52% соответственно. Бизнес женщин, которые участвуют в премиях, чаще связан с технологиями и FMCG. Мужчины больше всего интересуются производством и офлайн-сферами.  

Треть опрошенных заявили, что участвуют в конкурсах только ради победы. Другие участники отметили возможность найти новые пути развития и получить дополнительные ресурсы. 

Респонденты назвали несколько преимуществ участия в конкурсах: 

  • помощь в оценке рынка и поиске партнеров,
  • рекламная поддержка,
  • возможность найти и решить проблемы в бизнесе.

«За победу в конкурсе мы получили несколько видов рекламных интеграций — рекламные баннеры, ТВ-реклама, реклама на радио. О нас узнали больше людей. Это помогло на 30% увеличить выручку компании, число клиентов выросло на 27%», — рассказал основатель компании Hot-WiFi и победитель премии «Прорыв года-2019» в номинации «Молодой предприниматель» Дмитрий Степаненко. 

Прием заявок на конкурс «Прорыв года-2020» продлится до 14 апреля. В премии может принять участие малый и средний бизнес с регистрацией в Москве. Подать заявку можно на сайте конкурса. 

Фото: MiniStocker / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

19 — 26 марта 2020

DIGITAL HR

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ