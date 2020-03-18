Предприниматели рассказали о мотивации для участия в бизнес-конкурсах

Участие в премиях для предпринимателей помогает в развитии бизнеса, поиске партнеров и решении проблем. Об этом говорят результаты опроса участников конкурса «Прорыв года-2019», с которыми ознакомился Rusbase.

Опрос участников конкурса проводил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Согласно результатам, средний возраст участника конкурсов для предпринимателей — 39 лет. Среди конкурсантов равное соотношение женщин и мужчин — 48% и 52% соответственно. Бизнес женщин, которые участвуют в премиях, чаще связан с технологиями и FMCG. Мужчины больше всего интересуются производством и офлайн-сферами.

Треть опрошенных заявили, что участвуют в конкурсах только ради победы. Другие участники отметили возможность найти новые пути развития и получить дополнительные ресурсы.

Респонденты назвали несколько преимуществ участия в конкурсах:

помощь в оценке рынка и поиске партнеров,

рекламная поддержка,

возможность найти и решить проблемы в бизнесе.

«За победу в конкурсе мы получили несколько видов рекламных интеграций — рекламные баннеры, ТВ-реклама, реклама на радио. О нас узнали больше людей. Это помогло на 30% увеличить выручку компании, число клиентов выросло на 27%», — рассказал основатель компании Hot-WiFi и победитель премии «Прорыв года-2019» в номинации «Молодой предприниматель» Дмитрий Степаненко.

Прием заявок на конкурс «Прорыв года-2020» продлится до 14 апреля. В премии может принять участие малый и средний бизнес с регистрацией в Москве. Подать заявку можно на сайте конкурса.

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