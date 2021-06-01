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Основатели «Рокетбанка» и «ПИК-Ремонта» запустили платформу для автоматизации работы с самозанятыми

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сооснователь «Рокетбанка» Михаил Провизион и сооснователь «ПИК-Ремонта» Виталий Попов запустили автоматизированную платформу для работы с внештатными сотрудниками «Консоль».

Основатели «Рокетбанка» и «ПИК-Ремонта» запустили платформу для автоматизации работы с самозанятыми

Сумма инвестиций в проект составила $500 тысяч, пишет Forbes.

Сервис решает для компаний среднего и крупного бизнеса задачи по автоматизации оформления, уплаты налогов, документооборота и выплат при работе с любыми типами внештатных исполнителей: самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, трудоустроенными по отношениям гражданско-правового характера. 

 

Изображение с сайте «Консоли»

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Исполнителям, которые подключатся к платформе, сервис позволит автоматически зарегистрироваться в качестве самозанятого и оформить необходимые документы для начала работы с заказчиками. 

Для компаний тариф в сервисе начинается от 600 рублей за одного исполнителя в месяц и снижается с ростом числа исполнителей. Для исполнителей взаимодействие с компаниями на платформе бесплатно.

Среди своих клиентов «Консоль» называет «Кухню на районе», франчайзи «Додо Пиццы» и рекомендательный сервис Zoon. 

Помимо основателей, в платформу инвестировали бизнес-ангелы Кирилл Паринов и Нодари Кезуа, а также бывший глава инвестиционной компании Invest AG Максим Пенкин, глава компании «Нанолек» Владимир Христенко, бывший глава Hearst Shkulev Digital Сергей Астапенко, экс-директор по развитию продаж Hearst Shkulev Digital Иван Жулей и другие инвесторы.

Фото на обложке: Unsplash

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