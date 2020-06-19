РФПИ и Baring Vostok решили инвестировать в крупного российского ИТ-разработчика

РФПИ вместе с RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok начали переговоры об инвестициях в компанию «СКБ Контур». Фонды могут вложить 1,5 млрд рублей в расширение продуктовой линейки компании. Об этом сообщает РБК.

«СКБ Контур» входит в топ-5 крупнейших разработчиков в России. Компания разрабатывает сервисы для электронного документооборота и интернет-отчетности, решения для торговли и ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках.

Головной офис расположен в Екатеринбурге. В группу входят несколько юрлиц, головное — АО «Производственная фирма «СКБ Контур». Совладельцами этой компании, по данным СПАРК, являются 9 физлиц. Ее выручка в 2019 году — 14 млрд рулей, чистая прибыль — 796,8 млн рублей.

Представитель РФПИ рассказал РБК, что деньги «СКБ Контур» предоставят в обмен на миноритарную долю компании. Ее размер не раскрывается, инвестиции будут использованы для развития бизнеса компании, никто из нее не выходит.

«Компания фундаментально очень качественная. На фоне пандемии коронавируса открываются новые точки роста, для реализации которых требуются сильные партнеры и финансирование. Цель инвестиции — расширение продуктовой линейки и увеличение количества клиентов», — отметил представитель РФПИ.

По словам председателя совета директоров «СКБ Контур» Дмитрия Мраморова, пандемия подстегнула спрос на системы электронного документооборота. Во второй половине апреля — мае объем подключений клиентов к ним оказался выше на 50%, чем ожидала компания.

На данный момент, по оценке «СКБ Контур», почти 10% российских компаний используют системы электронного документооборота.

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