Казахстанский стартап kook для заказа продуктов в рестораны привлек $200 тыс. инвестиций

Казахстанская платформа поиска и заказа продуктов для ресторанов kook привлекла $200 тыс. ангельских инвестиций. Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на основателя стартапа Азата Мырзагалиева.
В результате сделки оценка компании составила $2 млн. Деньги направят на развитие продукта и усиление команды.
Мырзагалиев привел данные Jusan Analytics, согласно которым одна из трех новых точек общественного питания закрывается в первый год после запуска, а до пятого года доживает менее 20% заведений.
Одна из причин — высокая себестоимость приобретаемых сектором HoReCa продуктов при сложном и непрозрачным для ресторанов процессе поиска продуктов и взаимодействия с поставщиками.
Мырзагалиев вместе с партнером в конце 2023 года создал платформу, которая упрощает новым заведениям процесс поиска и заказа продуктов для поваров, а владельцам и управляющим позволяет повысить прозрачность работы с поставщиками продуктов.
Вероятность ошибок для поставщиков исключает интеграция платформы с системами бухучета заказчика.
Сейчас над развитием IT-платформы для HoReCa работают восемь IT-специалистов. Компания является участником Astana Hub.
Фото на обложке: Unsplash
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