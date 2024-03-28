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Казахстанский стартап kook для заказа продуктов в рестораны привлек $200 тыс. инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Казахстанская платформа поиска и заказа продуктов для ресторанов kook привлекла $200 тыс. ангельских инвестиций. Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на основателя стартапа Азата Мырзагалиева.

Казахстанский стартап kook для заказа продуктов в рестораны привлек $200 тыс. инвестиций
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В результате сделки оценка компании составила $2 млн. Деньги направят на развитие продукта и усиление команды.

Мырзагалиев привел данные Jusan Analytics, согласно которым одна из трех новых точек общественного питания закрывается в первый год после запуска, а до пятого года доживает менее 20% заведений.

Одна из причин — высокая себестоимость приобретаемых сектором HoReCa продуктов при сложном и непрозрачным для ресторанов процессе поиска продуктов и взаимодействия с поставщиками.

Мырзагалиев вместе с партнером в конце 2023 года создал платформу, которая упрощает новым заведениям процесс поиска и заказа продуктов для поваров, а владельцам и управляющим позволяет повысить прозрачность работы с поставщиками продуктов.

Вероятность ошибок для поставщиков исключает интеграция платформы с системами бухучета заказчика.

Сейчас над развитием IT-платформы для HoReCa работают восемь IT-специалистов. Компания является участником Astana Hub.

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Фото на обложке: Unsplash

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