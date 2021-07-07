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Бренд «Коркунов» вышел на рынок мороженого

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Mars Wrigley объявила о выходе бренда «Коркунов» в новую кондитерскую категорию и выпуске лимитированной партии шоколадного мороженного. До настоящего времени под этим брендом выпускались только коробочные конфеты, шоколадные плитки и конфеты ручной работы.  

Бренд «Коркунов» вышел на рынок мороженого

Потребителям будет доступна лимитированная коллекция мороженого в двух вкусах: с шоколадной прослойкой и фундуком и «Двойной шоколад».

Изображение: Mars Wrigley

Мороженое производится на фабрике в Польше. В его состав входит натуральный шоколад «Коркунов» с содержанием какао 54%, шоколадный соус и фундук. Мороженое произведено без красителей, консервантов и заменителей молочных жиров.

Изображение: Mars Wrigley

Всего в продажу поступит 1,6 млн порций мороженого.

«В прошлом году мы начали производить в России ведерки и порционное мороженное под брендами Snickers и Mars, а в этом году приняли решение порадовать наших потребителей премиальной новинкой — мороженым "Коркунов"», — сообщил гендиректор Mars Wrigley в России Махер Батруни.

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Фото на обложке: Unsplash

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