Бренд «Коркунов» вышел на рынок мороженого

Компания Mars Wrigley объявила о выходе бренда «Коркунов» в новую кондитерскую категорию и выпуске лимитированной партии шоколадного мороженного. До настоящего времени под этим брендом выпускались только коробочные конфеты, шоколадные плитки и конфеты ручной работы.
Потребителям будет доступна лимитированная коллекция мороженого в двух вкусах: с шоколадной прослойкой и фундуком и «Двойной шоколад».
Изображение: Mars Wrigley
Мороженое производится на фабрике в Польше. В его состав входит натуральный шоколад «Коркунов» с содержанием какао 54%, шоколадный соус и фундук. Мороженое произведено без красителей, консервантов и заменителей молочных жиров.
Изображение: Mars Wrigley
Всего в продажу поступит 1,6 млн порций мороженого.
«В прошлом году мы начали производить в России ведерки и порционное мороженное под брендами Snickers и Mars, а в этом году приняли решение порадовать наших потребителей премиальной новинкой — мороженым "Коркунов"», — сообщил гендиректор Mars Wrigley в России Махер Батруни.
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Фото на обложке: Unsplash
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