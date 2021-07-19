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Корпорация МСП попросила заменить административные штрафы бизнесу на предупреждение

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Корпорация МСП обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением смягчить административную нагрузку на бизнес. Корпорация предлагает четко определить список нарушений, за которые в первый раз следует выдавать письменное предупреждение вместо штрафа.

Корпорация МСП попросила заменить административные штрафы бизнесу на предупреждение

Институт развития предлагает внести поправки в КоАП, сообщает РБК. В действующей редакции кодекса уже есть норма, которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением

Так, для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за впервые совершенные правонарушения, если они не несут вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба, можно ограничиться предупреждением. Однако норма четко не регламентирована и остается на усмотрение контрольно-надзорного органа.

Корпорация МСП предлагает переписать ст. 3.4 КоАП, заменив формулировку «может быть заменено» (наказание в виде штрафа — на предупреждение) на «назначается» (предупреждение вместо штрафа), а также распространить норму на любые субъекты предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и юрлица).

В этом случае, считают в корпорации, предоставление права на ошибку станет обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при отсутствии «отягчающих обстоятельств». Исключение — ряд отдельно перечисленных статей (незаконное предоставление кредитов, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, публичная демонстрация нацистской символики и другие), где на первый раз невозможно будет вынести предупреждение.

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Фото: Unsplash

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