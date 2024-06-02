Корпорация Boeing вновь отложила запуск корабля Starliner к МКС

Американская корпорация Boeing в очередной раз перенесла первый пилотируемый запуск своего космического корабля CST-100 Starliner к МКС. Агентство NASA вело трансляцию из которой стало понятно, что борт не отправится в космос.

Пуск корабля отменили за пару минут до предполагаемого старта. NASA и Boeing теперь запланировали отправку корабля 12:03 по восточному времени (19:03 мск) 2 июня.

РБК пишет, что Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner по контракту с NASA вот уже десять лет. Как и SpaceX, она трудится над созданием борта, который будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.

Отметим, что запуск Starliner уже много раз откладывали по причине технических неполадок. Известно, что на корабле Starliner к МКС должны отправиться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, их «командировка» в космос продлится неделю. Но пока они все еще продолжают тренировки.

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