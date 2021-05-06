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Палка о двух концах: котировки нашумевшей криптовалюты Chia упали на 65% за три дня

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новая криптовалюта Chia, для майнинга которой вместо видеокарт используют HDD и SSD накопители, за три дня – с момента листинга на бирже 3 мая до 6 мая, подешевела на 65% с $1,7 тысяч до $593, пишет РБК.

Палка о двух концах: котировки нашумевшей криптовалюты Chia упали на 65% за три дня

Chia Network торгуется на бирже OKEx под тикером XCN. Цена за штуку при цене размещения $1,7 тысяч в моменте достигала $2,5 тысяч и падала до $450.

RB.ru рассказывали о взрывном росте спроса и цен на жесткие диски в России, который специалисты «Яндекс.Метрика Аналитиков» связали как раз с выходом новой криптовалюты. За последнюю неделю, по сообщениям СМИ, скоростные SSD исчезли с полок магазинов и начали всплывать на популярных сервисах по продаже вещей у спекулянтов.

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Фото на обложке: AleksOrel / Shutterstock.com

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