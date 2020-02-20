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Сооснователь Otus.ru и экс-руководитель HR-проектов в Avito начали совместный консалтинговый бизнес

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь проекта Otus.ru (развивает курсы для разработчиков) Дмитрий Волошин и бывший руководитель образовательных проектов и HR-автоматизации в Avito Андрей Кравченко начали совместный консалтинговый бизнес. Об этом Rusbase рассказал Волошин.

Сооснователь Otus.ru и экс-руководитель HR-проектов в Avito начали совместный консалтинговый бизнес

Согласно данным системы «Контур.Фокус», 12 февраля 2020 года Волошин и Кравченко зарегистрировали компанию ООО «Креатера». Предприниматели владеют компанией на паритетной основе.

По словам Волошина, партнеры организовали консалтинговый бизнес, который «будет заниматься построением сообществ у корпоративных заказчиков». Такие сообщества должны будут повысить эффективность управления компанией.

«Сотрудники сами для себя вырабатывают правила и процедуры и сами их контролируют. Менеджеров становится нужно меньше, как следствие — уменьшается количество передаточных звеньев, сокращаются искажения информации, снижаются затраты, растет скорость принятия решений», — пояснил сооснователь «Креатеры».

По его словам, партнеры вложили в проект 20 млн рублей. Волошин отметил, что фактическое название компании будет совпадать с юридическим. В настоящее время сайт компании находится в разработке. 

«Креатера» планирует конкурировать с классическим большим консалтингом за счет «узкого фокуса и подвижности», сообщил Волошин. По его словам, сейчас среди клиентов компании — ИТ-бизнес, банки, страховые компании. Конкретных заказчиков он не назвал.

Фото: Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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