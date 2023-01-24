«Дизайн-цех» ищет таланты: разработай и реализуй сувенирную продукцию для столицы

Креатон «Дизайн-цех» пройдет 13-14 февраля 2023 года. В рамках него участникам предлагается переосмыслить сувенирную продукцию культурных точек и госучреждений столицы. Наиболее интересные идеи будут воплощены в жизнь.

Кто может участвовать

Принять участие в креатоне могут индивидуальные предприниматели, самозанятые, сотрудники компаний из Москвы — дизайн-бюро, группы начинающих креаторов, студенты из сфер искусства, дизайна и рекламы.

Всех, кто пройдет предварительный отбор, организаторы объединят в команды по три-пять человек. Всего будет сформировано 25 команд.

Подать заявку на участие в «Дизайн-цехе» можно до 31 января 2023 года.

Что нужно делать

Разработать креативную линейку сувенирной продукции для музея-заповедника «Царицыно», Третьяковской галереи, 1C Game Studios и других знаковых московских компаний. В основе идей должен лежать образ Москвы, элементы русской культуры и традиционных промыслов.

Воплотить идеи можно в разных формах. Это могут быть предметы одежды и интерьера, аксессуары, арт-объекты, коллаборации с существующими брендами, диджитал-разработки и фиджитал-атрибуты. С разработкой визуальных концептов помогут профессиональные менторы — производители, представители профильных вузов и партнеры-заказчики креатона: НИУ ВШЭ, Институт бизнеса и дизайна и др.

Непосредственно до креатона у команд будет возможность изучить дополнительные материалы и встретиться с партнерами треков. А по итогам двух дней конкурса каждая команда презентует свое решение, а жюри выберет пять победителей.

Что получат победители

Возможность поработать с известными российскими компаниями в сфере искусства, дизайна и рекламы и реализовать проект для них.

Получить сильный кейс в портфолио и признание в профессиональном комьюнити.

А всех участников креатона ждут выступления экспертов рынка и вдохновляющие истории успеха: например, кейс коллаборации с Роскосмосом, интеграция мерча в AR-формате в крупный бизнес и многое другое.

«Начинающие дизайнеры получат возможность обогатить свое портфолио и монетизировать результаты интеллектуальной деятельности. А партнеры креатона повысят интерес молодой аудитории к своим коллекциям, предложив по-новому взглянуть на них. Кроме того, “Дизайн-цех” направлен на раскрытие и воплощение нашего культурного кода в современном дизайне. В сочетании с современными технологиями и актуальными дизайнерскими решениями узнаваемые образы и смыслы могут приобретать новое звучание», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Узнать все подробности можно на сайте.

Фото на обложке: Panuvat Ueachananon / Shutterstock