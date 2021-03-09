Кредит на образование можно будет получить на госуслугах

Минобрнауки готовится ввести новый сервис для дистанционного оформления кредита на образование, пишет ТАСС со ссылкой на доклад, опубликованный Минобрнауки. Документы можно будет подать через портал госуслуг. Доклад ведомства посвящен реализации плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.

В тексте доклада говорится, что сейчас ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и образовательной организации высшего образования. «А также по созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ (Единого портала государственных и муниципальных услуг)», — отмечается в документе.

В мае 2020 года Минцифры и Банк России запустили сервис «Цифровой профиль», напоминает издание. Он позволит через личный кабинет портала, предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации, получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.

Ранее сообщалось, что 197 госуслуг, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, переведут в электронный формат к 2023 году. В цифровой формат планируется перевести 137 контрольно-надзорных функций, также к 2023 году более половины проверок будут проводиться дистанционно. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.



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