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Микрофинансовые компании намерены предоставлять кредитные линии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году намерены предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность. В частности, запустить продукт в том или ином виде планируют в «Займере», Webbankir, Moneyman, пишет «Коммерсантъ»

Микрофинансовые компании намерены предоставлять кредитные линии

Суммы лимитов таких кредитных линий будут составлять 15–50 тыс. рублей, они будут открываться на срок от полугода. Ставки планируются вдвое ниже, чем по «займам до зарплаты».

В будущем, как полагают микрофинансисты, кредитные линии могут занять от 5% до трети рынка среднесрочных займов. Их особенность в том, что они гораздо меньше увеличивают формальную долговую нагрузку заемщика и помогают банкам соблюдать макропруденциальные лимиты. 

  • С 24 апреля в России вступили в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО), которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Ранее для этого было достаточно в основном ксерокопии паспорта и номера телефона.
  • С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов из-за новых правил Центробанка. Количество одобрений сократилось примерно на 10%. Среди основных факторов сдерживания роста — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация.

Фото на обложке: Unsplash

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