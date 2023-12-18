Микрофинансовые компании намерены предоставлять кредитные линии

Российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году намерены предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность. В частности, запустить продукт в том или ином виде планируют в «Займере», Webbankir, Moneyman, пишет «Коммерсантъ»
Суммы лимитов таких кредитных линий будут составлять 15–50 тыс. рублей, они будут открываться на срок от полугода. Ставки планируются вдвое ниже, чем по «займам до зарплаты».
В будущем, как полагают микрофинансисты, кредитные линии могут занять от 5% до трети рынка среднесрочных займов. Их особенность в том, что они гораздо меньше увеличивают формальную долговую нагрузку заемщика и помогают банкам соблюдать макропруденциальные лимиты.
- С 24 апреля в России вступили в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО), которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Ранее для этого было достаточно в основном ксерокопии паспорта и номера телефона.
- С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов из-за новых правил Центробанка. Количество одобрений сократилось примерно на 10%. Среди основных факторов сдерживания роста — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Власти РФ утвердили лимит в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета
- 2 NYT: ушедшие из России компании потеряли $103 млрд с февраля 2022-го
- 3 СМИ узнали о строительстве суперсекретного комплекса Марка Цукерберга на Гавайях
- 4 Из «единорогов» в «зомби»: почему у стартапов заканчиваются деньги
- 5 Тонкости «упрощенки»: особенности применения УСН и арбитражная практика
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2023
18 декабря 2023