Микрофинансовые компании намерены предоставлять кредитные линии

Российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году намерены предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность. В частности, запустить продукт в том или ином виде планируют в «Займере», Webbankir, Moneyman, пишет «Коммерсантъ»

Суммы лимитов таких кредитных линий будут составлять 15–50 тыс. рублей, они будут открываться на срок от полугода. Ставки планируются вдвое ниже, чем по «займам до зарплаты».

В будущем, как полагают микрофинансисты, кредитные линии могут занять от 5% до трети рынка среднесрочных займов. Их особенность в том, что они гораздо меньше увеличивают формальную долговую нагрузку заемщика и помогают банкам соблюдать макропруденциальные лимиты.

С 24 апреля в России вступили в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО), которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Ранее для этого было достаточно в основном ксерокопии паспорта и номера телефона.

С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов из-за новых правил Центробанка. Количество одобрений сократилось примерно на 10%. Среди основных факторов сдерживания роста — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация.

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