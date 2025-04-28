Бренды «Связной» и «Связной.ру» сняли с торгов по решению кредиторов

Торги, назначенные на апрель, отменены для торговых знаков «Связной», «Связной.ру», «Связной трэвел» (и еще два варианта этой торговой марки), «Связной плюс», «Связной Game Changer», Svyaznoy travel и Svyaznoy.

«Торги по лотам №№2, 4-8, 10, 12, 15 были отменены на основании решения комитета кредиторов», — поясняется в материалах «Сети Связной». Причины принятия такого решения не раскрыты. Оставшиеся торговые марки, например, «Техмаркет», «Еврофон», «Кукуруза», были выставлены на торги, но желающих их приобрести не нашлось.

Конкурсный управляющий обанкротившейся сети «Связной» в марте 2025 года выставил на аукцион на повышение 38 брендов компании, писал Русбейс. Начальная цена торгового знака «Связной», который десять лет назад оценивали в $300 млн, немного превысила 1 млн рублей. Общая стоимость всех брендов составила 86,3 млн рублей. Самым дорогим был «Связной.ру», его оценили в 50 млн рублей.

В 2015 году директор компаний BrandLab и Brand Finance в России Александр Еременко оценивал стоимость бренда «Связной» в $300 млн (по текущему курсу 27 млрд рублей), а бренд «Связной мобайл» — в 1 млрд рублей. В марте Александр Еременко в беседе с Русбейс оценил стоимость бренда «Связной» в 200 млн рублей.

«Стоимость бренда "Связной" в настоящий момент составляет около 200 млн рублей. Хотя бизнес не приносит дохода, этот бренд по-прежнему обладает высоким знанием и позитивным имиджем. Благодаря этим качествам он будет довольно эффективен, если новый владелец перезапустит его в категории электроники, ритейла или смежных услуг», — пояснял Еременко.

Эксперт по e-commerce и основатель сообщества EW Club Ирина Поддубная считает, что отмена торгов может свидетельствовать либо о недооцененности актива, либо о наличии других интересантов, готовых предложить более выгодные условия вне открытых процедур.

«Отмечу, что стартовая цена в 1 млн рублей за бренд "Связной" изначально выглядела заниженной и нереалистичной с учетом его узнаваемости», — заявила Поддубная.

Как заявила директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина, одна из возможных причин отмены торгов — появление заинтересованного покупателя, который готов заплатить значительно больше. Еще один вариант — у компании возникли собственные планы на бренд.

«Для формирования аналогичного по узнаваемости бренда понадобятся огромные финансовые вложения. Много лет в его продвижение вкладывали большие средства, он хорошо узнаваем среди широкой аудитории, у которой при этом нет никаких негативных ассоциаций, связанных с этим наименованием. Его можно продолжать использовать в бизнесе. Эта торговая марка привлекательна с точки зрения и маркетинга, и брендинга — популярное наименование, состоящее из одного слова, которое можно использовать в самых разных сферах деятельности», — добавила эксперт.

«Связной» — ритейлер цифровой техники. 12 декабря 2023 года Арбитражный суд признал ООО «Сеть Связной» банкротом и открыл конкурсное производство. Федеральная розничная сеть компании насчитывала свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. В числе кредиторов «Сети связной» указывались Belgravia investments ltd (25,9 млрд рублей), «Совкомбанк», «Альфа-Банк», ООО «Мерлион», ООО «Рб Факторинг», ПАО «Вымпелком», ПАО «Росбанк».

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