Бренд «Связной», который оценивали в $300 млн, выставили на торги за 1 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся сети «Связной» (юрлицо ООО «Сеть Связной») выставил на открытый аукцион 38 брендов компании, узнал Русбейс. Начальная цена торгового знака «Связной», который десять лет назад оценивали в $300 млн, немного превысила 1 млн рублей.

На торги выставлены товарные знаки «Связной», Svyaznoy, а также «Связной.Ру», «Связной Play», «Связной трэвел», «Связной мобайл», «Кукуруза» и другие. Общая стоимость всех брендов — 86,3 млн рублей. Самый дорогой из них — «Связной.Ру» — оценили в 49,99 млн рублей. Начальная цена бренда «Связной мобайл» — 768 тыс. рублей.

Аукцион будет проходить «на повышение», каждый шаг — 5%, заявки начнут принимать с 10 марта. Торги состоятся 17 апреля в электронной форме.

Сколько стоят бренды «Связного»

В 2015 году директор компаний BrandLab и Brand Finance в России Александр Еременко оценивал стоимость бренда «Связной» в $300 млн (по текущему курсу 27 млрд рублей), а бренд «Связной мобайл» — в 1 млрд рублей.

Сейчас Александр Еременко оценивает стоимость бренда «Связной» в 200 млн рублей.

«Стоимость бренда "Связной" в настоящий момент составляет около 200 млн руб. Хотя бизнес не приносит дохода, этот бренд по-прежнему обладает высоким знанием и позитивным имиджем. Благодаря этим качествам он будет довольно эффективен, если новый владелец перезапустит его в категории электроники, ритейла или смежных услуг», — заявил Еременко в разговоре с Русбейс 7 марта.

Кому нужен бренд «Связной»

Александр Еременко считает, что для игроков типа «М.Видео» такой бренд вряд ли принесет большую пользу, а вот для продавцов гаджетов среднего размера может серьезно повлиять на развитие бизнеса, так как свои бренды до сопоставимого со "Связным" уровня им растить долго и дорого.

10 лет назад на бренд претендовала компания МТС. В 2015 году головная компания ритейлера «Связной», кипрская Trellas Enterprises Ltd, подала иск к мобильному оператору МТС на 77,6 млрд рублей за нарушение прав на товарный знак «Связной мобайл». Спустя два года компания отказалась от иска. «На данном этапе развития компании использование данных товарных знаков не интересует», — ответили Русбейс в МТС 7 марта.

Старые бренды не заинтересовали и бывших выходцев из «Связного», начавших бизнес «с нуля». В августе 2024 года они создали новую сеть «Связь.ON», которая занялась продажей смартфонов и электроники как офлайн, так и онлайн. На сайте новой сети указано, что на февраль она открыла более 300 точек. «Мы в ближайшей перспективе не рассматриваем покупку каких-либо товарных знаков», — рассказали Русбейс в «Связь.ON».

«Связной» — ритейлер цифровой техники. 12 декабря 2023 года Арбитражный суд признал ООО «Сеть Связной» банкротом и открыл конкурсное производство.

Мнение экспертов

Управляющий партнер «Один к одному» и арбитражный управляющий Даниил Наймушин отметил в разговоре с Русбейс, что цена бренда после введения процедуры несостоятельности может значительно снижаться. Товарные знаки часто продаются за бесценок, так как редко представляют интерес для рынка. Узнаваемый бренд, как в случае со «Связным», может вызвать больше интереса, но конечная цена все равно зависит от оценщика и спроса на торгах, указал эксперт. Он не исключил, что цена на бренды «Связного» может быть снижена вплоть до 1 рубля в рамках публичного предложения (если актив не будет продан с аукциона на повышение).

Юрист Enforce Law Company Юлия Барышева добавляет, что реализация товарных знаков может быть осуществлена без проведения торгов, то есть посредством заключения прямых договоров отчуждения, если балансовая стоимость актива снизится до менее 100 тыс. рублей.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко говорит, что стоимость товарного знака определяется его рыночной стоимостью. Бренд «Связного» стоил дорого, когда это был второй по величине ритейлер электроники в России. «Сейчас этого ничего нет. Кому может сейчас быть интересен этот бренд? Это большой вопрос. А значит и стоимость этого бренда. возможно, уже не имеет никакой ценности», — заключил эксперт.

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