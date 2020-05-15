СМИ: новые меры поддержки бизнеса и населения будут стоить 800 млрд рублей

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент Владимир Путин, будут стоить 800 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Вчера Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней. Также президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса:

запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях с льготной ставкой 2%;

полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей;

вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год;

выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ;

назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля.

Как сообщили источники издания, списание налогов и зарплатные кредиты — одни из самых дорогих мер в новом антикризисном пакете. По оценке одного из чиновников, программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что по итогам 2020 года российская экономика может упасть на 4%. Оценка Центробанка — падение на 4–6%.

Фото: Konstantin Egorychev / Shutterstock