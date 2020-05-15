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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

По его словам, с 12 мая начинается этап смягчения режима ограничений. Регионы будут снимать ограничения поэтапно — до 11 мая они должны были сформировать соответствующие планы.

Для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ограничения будут сохранены. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Президент отметил, что вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики.

Впервые Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля президент объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля режим нерабочих дней был продлен до конца майских праздников. 

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Президент также объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Он предложил:

  • запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях с льготной ставкой 2%;
  • полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей;
  • вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год;
  • выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ;
  • назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля.

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