Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
По его словам, с 12 мая начинается этап смягчения режима ограничений. Регионы будут снимать ограничения поэтапно — до 11 мая они должны были сформировать соответствующие планы.
Для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ограничения будут сохранены. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
Президент отметил, что вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики.
Впервые Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля президент объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля режим нерабочих дней был продлен до конца майских праздников.
Президент также объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Он предложил:
- запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях с льготной ставкой 2%;
- полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей;
- вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год;
- выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ;
- назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля.
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