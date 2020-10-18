Названы победители конкурса Криптонит Startup Challenge

Стали известны победители Всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Финал состоялся накануне. Лучшими стали платформа для доставки и выдачи заказов Via.Delivery и облачная платформа для ускоренной доставки контента Uploadcare.

Via.Delivery получила 6 млн рублей на развитие проекта, Uploadcare — 4 млн рублей.

Московская компания Via.Delivery разработала платформу для доставки и выдачи заказов интернет-магазинов в сетевом ритейле. Сервис объединяет свободные ресурсы логистики сетевых магазинов (свободное место в грузовиках и на складах) и выдавает онлайн-заказы на их кассах.

Петербургская Uploadcare создала облачную платформу для ускоренной доставки контента. Решение оптимизирует онлайн-контент и доставляет изображения, видео и документы в 9 раз быстрее, говорят в компании. Продукт адаптирован для сферы образования, медиа, телемедицины, государственного управления. В ноябре 2019 года стартап привлек $1,7 млн.

В этом году на участие в конкурсе Криптонит Startup Challenge поступило больше 500 заявок из 98 городов по направлениям AI, информационная безопасность, интернет вещей, робототехнические системы, телекоммуникации, обработка данных и аппаратное обеспечение.

В финал, который проходил в онлайн-формате, прошли 10 проектов. В жюри были представители USM Management, Almaz Capital, «ИКС Холдинга», Mail.ru Group.

Фото: Ink Drop / Shutterstock