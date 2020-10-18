Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названы победители конкурса Криптонит Startup Challenge

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Стали известны победители Всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Финал состоялся накануне. Лучшими стали платформа для доставки и выдачи заказов Via.Delivery и облачная платформа для ускоренной доставки контента Uploadcare.

Названы победители конкурса Криптонит Startup Challenge

Via.Delivery получила 6 млн рублей на развитие проекта, Uploadcare — 4 млн рублей.

Московская компания Via.Delivery разработала платформу для доставки и выдачи заказов интернет-магазинов в сетевом ритейле. Сервис объединяет свободные ресурсы логистики сетевых магазинов (свободное место в грузовиках и на складах) и выдавает онлайн-заказы на их кассах.

Петербургская Uploadcare создала облачную платформу для ускоренной доставки контента. Решение оптимизирует онлайн-контент и доставляет изображения, видео и документы в 9 раз быстрее, говорят в компании. Продукт адаптирован для сферы образования, медиа, телемедицины, государственного управления. В ноябре 2019 года стартап привлек $1,7 млн.

В этом году на участие в конкурсе Криптонит Startup Challenge поступило больше 500 заявок из 98 городов по направлениям AI, информационная безопасность, интернет вещей, робототехнические системы, телекоммуникации, обработка данных и аппаратное обеспечение.

В финал, который проходил в онлайн-формате, прошли 10 проектов. В жюри были представители USM Management, Almaz Capital, «ИКС Холдинга», Mail.ru Group.

Фото: Ink Drop / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 октября 2020

Lexus Design Award

19 октября 2020

Sony Talent League by THU

19 октября 2020

Huawei Honor Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма