Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен выйти на IPO до конца 2023 года

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года. Владельцы хотят привлечь до 1,5 млрд рублей. Первыми на биржу среди алкогольный компаний вышли Novabev Group (бывшая Beluga Group) и «Абрау-Дюрсо».
Деньги от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России зарубежных производителей алкоголя. В «Кристалле» рассматривают механизм cash-in — поступление средств в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций, пишут «Ведомости».
В портфеле «Кристалла» бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту завод также разливает «Хортицу». В прошлом году завод выпустил аналог немецкого ликера Jagermeister.
За первое полугодие 2023 году выручка «Кристалла» составила 1,4 млрд рублей, увеличившись почти в два раза год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн рублей (+3,33%.). Основная продукция завода – водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки.
- В сентябре суд по интеллектуальным правам не удовлетворил иск Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» о досрочном прекращении охраны в РФ товарных знаков, закрепленных за Disney Enterprises.
Фото на обложке: Unsplash
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