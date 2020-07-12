ИТ-компания КРОК совместно с Women in Tech Russia разработала образовательный проект, который призван помочь женщинам реализовать себя в сфере технологий. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе партнеров.

КРОК и Women in Tech разработали образовательный проект в сфере ИТ для женщин