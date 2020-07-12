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КРОК и Women in Tech разработали образовательный проект в сфере ИТ для женщин

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ИТ-компания КРОК совместно с Women in Tech Russia разработала образовательный проект, который призван помочь женщинам реализовать себя в сфере технологий. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе партнеров.

КРОК и Women in Tech разработали образовательный проект в сфере ИТ для женщин

На базе летней школы BrainZ эксперты будут обучать женщин soft skills, которые необходимы для работы и руководства в ИТ-индустрии.

Онлайн-интенсив бесплатный. Для участия в нем организаторы на конкурсной основе отберут 50 девушек.

«Участниц ждут практические занятия по целеполаганию, уверенности в себе, эффективным коммуникациям, нетворкингу и менторству. В течение месяца они погрузятся в работу над собой и преодолением стереотипов, которые до сих пор существуют в индустрии», — говорится в сообщении.

По словам директора по трансформации бизнеса КРОК Полины Хабаровой, подобные проекты необходимо проводить, чтобы большее число корпораций отказывались от гендерных стереотипов и позволяли девушкам достигать новых возможностей.

Фото: Unsplash

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